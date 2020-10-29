Полиция ФРГ не считает наезд на пешеходов в Кемпене терактом

Правоохранительные органы земли Северный Рейн — Вестфалия пока исходят из того, что наезд автомобиля на пешеходов в Кемпене не был терактом, передаёт РИА Новости со ссылкой на представительницу полиции.

«Мы находимся в начале расследования, поэтому я не могу исключить (террористический мотив), но могу сказать, что всё наше предварительное расследование позволяет нам исходить из того, что речь идёт о ДТП», — сказала она.

По её словам, «нет ни одного признака того, что речь идёт о чем-то ином, кроме ДТП».

Ранее СМИ сообщили, что в немецком Кемпене автомобиль выехал на пешеходную зону, один человек погиб, трое пострадали.