Совершивший наезд на пешеходов в Трире находился под воздействием алкоголя

Мужчина, который совершил наезд на автомобиле на людей в немецком Трире, находился под воздействием алкоголя. Об этом сообщил на пресс-конференции прокурор города Петер Фрицен.

«Подозреваемый находился под воздействием алкоголя», — цитирует ТАСС Фрицена.

По его словам, тест показал у него 1,4 промилле.

Кроме того, «есть свидетельства того, что могло иметь место психическое заболевание».

Он также сообщил, что подозреваемым является уроженец Трира, ему 51 год.

1 декабря в городе Трир автомобиль наехал на пешеходов, водитель был задержан. В результате наезда автомобиля погибли четыре человека, около 15 пострадали.