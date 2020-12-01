Совершивший наезд на пешеходов в Трире находился под воздействием алкоголя

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Мужчина, который совершил наезд на автомобиле на людей в немецком Трире, находился под воздействием алкоголя. Об этом сообщил на пресс-конференции прокурор города Петер Фрицен.
Совершивший наезд на пешеходов в Трире находился под воздействием алкоголя
  • Reuters
  • © Thilo Schmuelgen

«Подозреваемый находился под воздействием алкоголя», — цитирует ТАСС Фрицена.

По его словам, тест показал у него 1,4 промилле.

Кроме того, «есть свидетельства того, что могло иметь место психическое заболевание».

Он также сообщил, что подозреваемым является уроженец Трира, ему 51 год.

1 декабря в городе Трир автомобиль наехал на пешеходов, водитель был задержан. В результате наезда автомобиля погибли четыре человека, около 15 пострадали. 

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