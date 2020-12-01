Совершивший наезд на пешеходов в Трире находился под воздействием алкоголя
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«Подозреваемый находился под воздействием алкоголя», — цитирует ТАСС Фрицена.
По его словам, тест показал у него 1,4 промилле.
Кроме того, «есть свидетельства того, что могло иметь место психическое заболевание».
Он также сообщил, что подозреваемым является уроженец Трира, ему 51 год.
1 декабря в городе Трир автомобиль наехал на пешеходов, водитель был задержан. В результате наезда автомобиля погибли четыре человека, около 15 пострадали.