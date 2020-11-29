Зариф обсудил убийство Фахризаде с главами МИД Ирака и Азербайджана
- Reuters
«В ходе телефонного разговора... Хусейн осудил теракт против Фахризаде, выразив глубокие соболезнования своего правительства правительству и народу нашей страны», — говорится в сообщении МИД Ирана.
Кроме того, как сообщает ТАСС со ссылкой на иранское внешнеполитическое ведомство, Байрамов выразил солидарность с Тегераном и назвал убийство Фахризаде бесчеловечным.
Ранее в МИД Турции осудили убийство Фахризаде.
27 ноября недалеко от Тегерана на учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде совершили нападение. В результате полученных ранений мужчина скончался.
Зариф назвал убийство Фахризаде грубым нарушением международных норм.
В Тегеране также заявили, что в убийстве прослеживается след Израиля.
Командир спецподразделения «Аль-Кудс» Исмаил Каани пообещал месть за убийство иранского физика-ядерщика.