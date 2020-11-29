В МИД Турции осудили убийство Фахризаде в Иране

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В МИД Турции осудили убийство руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде.
В МИД Турции осудили убийство Фахризаде в Иране
  • © РИА Новости / Алёна Палажченко

«Сожалеем, что иранский учёный Мохсен Фахризаде погиб в результате вооружённого нападения в Тегеране. Мы осуждаем это отвратительное убийство», — приводит заявление Haberturk.

Отмечается, что турецкий МИД выразил соболезнования иранскому правительству и семье погибшего.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство Фахризаде грубым нарушением международных норм.

27 ноября недалеко от Тегерана на учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде совершили нападение. В результате полученных ранений мужчина скончался.

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