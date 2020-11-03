В Хельсинки усилено патрулирование после терактов в Австрии и Франции

Полиция Хельсинки усилила патрулирование после того, как в Австрии и Франции произошли теракты.

«Мы усилили патрулирование и повысили готовность из-за терактов, произошедших в Австрии и Франции. У нас нет сведений ни о каких конкретных угрозах, но нам нужно при необходимости быстро реагировать на возможные подобные ситуации», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой.

В нападении подозревается выходец из Туниса, который въехал в Италию через остров Лампедуза 20 сентября, а 9 октября прибыл в Париж.

Вечером 2 ноября в разных районах Вены произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал атаку терактом. Он также отметил, что это нападение — «определённо исламистский террористический акт».