В Хельсинки усилено патрулирование после терактов в Австрии и Франции

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Полиция Хельсинки усилила патрулирование после того, как в Австрии и Франции произошли теракты.
В Хельсинки усилено патрулирование после терактов в Австрии и Франции
  • Reuters

«Мы усилили патрулирование и повысили готовность из-за терактов, произошедших в Австрии и Франции. У нас нет сведений ни о каких конкретных угрозах, но нам нужно при необходимости быстро реагировать на возможные подобные ситуации», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой.

В нападении подозревается выходец из Туниса, который въехал в Италию через остров Лампедуза 20 сентября, а 9 октября прибыл в Париж.

Вечером 2 ноября в разных районах Вены произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал атаку терактом. Он также отметил, что это нападение — «определённо исламистский террористический акт».

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