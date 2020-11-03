Курц назвал стрельбу в Вене терактом

Стрельба в Вене — это ужасное террористическое нападение, полиция будет действовать решительно. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Полиция будет решительно действовать против исполнителей этого ужасного террористического нападения», — написал он в Twitter.

Как отметил канцлер, Австрия переживает трудные времена.

«Я бы хотел поблагодарить все службы, которые в настоящее время в особенности рискуют своей жизнью ради нашей безопасности», — добавил он.

Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 2, 2020

Ранее стало известно, что в больницах после стрельбы в Вене находятся 15 пострадавших. В МВД Австрии назвали произошедшее терактом.

По данным полиции, нападения происходили в шести частях города.