Полиция Вены: террористы вели стрельбу в шести разных местах

Курц назвал стрельбу в Вене терактом

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Стрельба в Вене — это ужасное террористическое нападение, полиция будет действовать решительно. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Курц назвал стрельбу в Вене терактом
  • Reuters

«Полиция будет решительно действовать против исполнителей этого ужасного террористического нападения», — написал он в Twitter.

Как отметил канцлер, Австрия переживает трудные времена.

«Я бы хотел поблагодарить все службы, которые в настоящее время в особенности рискуют своей жизнью ради нашей безопасности», — добавил он.

Ранее стало известно, что в больницах после стрельбы в Вене находятся 15 пострадавших. В МВД Австрии назвали произошедшее терактом.

По данным полиции, нападения происходили в шести частях города. 

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