Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом

Стрельба, произошедшая в понедельник, 2 ноября, в Вене, является террористическим актом. Об этом, как передаёт газета Kurier, заявил глава Министерства внутренних дел Австрии.

По его словам, нападения в Вене устроили несколько террористов, он попросил жителей города не выходить на улицы.

Как сообщалось ранее около синагоги в центре Вены произошла стрельба. По некоторым данным, могли погибнуть семь человек.