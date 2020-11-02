Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
Стрельба, произошедшая в понедельник, 2 ноября, в Вене, является террористическим актом. Об этом, как передаёт газета Kurier, заявил глава Министерства внутренних дел Австрии.
По его словам, нападения в Вене устроили несколько террористов, он попросил жителей города не выходить на улицы.
Как сообщалось ранее около синагоги в центре Вены произошла стрельба. По некоторым данным, могли погибнуть семь человек.
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