СМИ сообщили о стрельбе около синагоги в Вене

Стрельба произошла около синагоги в центре Вены, один полицейский получил ранение. Об этом пишет Kronen Zeitung.

Reuters

Как сообщает издание, в центре города были слышны выстрелы. После нападения злоумышленник скрылся, в настоящее время на месте происшествия работает большая группа сотрудников правоохранительных органов. Преступника разыскивают, говорится в сообщении. #Eilt#Aktuell läuft ein größerer Polizeiieinsatz in der #InnerenStadt. Wir sind verstärkt mit unseren Kräften vor Ort. Genauere Umstände werden derzeit erhoben. Sobald wir näheres haben, erfahren Sie es hier. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020 В полиции заявили, что выясняют обстоятельства инцидента.