СМИ сообщили о стрельбе около синагоги в Вене
- Reuters
Как сообщает издание, в центре города были слышны выстрелы.
После нападения злоумышленник скрылся, в настоящее время на месте происшествия работает большая группа сотрудников правоохранительных органов.
Преступника разыскивают, говорится в сообщении.
#Eilt#Aktuell läuft ein größerer Polizeiieinsatz in der #InnerenStadt. Wir sind verstärkt mit unseren Kräften vor Ort. Genauere Umstände werden derzeit erhoben. Sobald wir näheres haben, erfahren Sie es hier.— POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020
В полиции заявили, что выясняют обстоятельства инцидента.