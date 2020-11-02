Cтрельба в Вене — теракт, несколько человек погибли, заявил глава МВД Австрии

СМИ сообщили о стрельбе около синагоги в Вене

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Стрельба произошла около синагоги в центре Вены, один полицейский получил ранение. Об этом пишет Kronen Zeitung.
СМИ сообщили о стрельбе около синагоги в Вене
  • Reuters

Как сообщает издание, в центре города были слышны выстрелы.

После нападения злоумышленник скрылся, в настоящее время на месте происшествия работает большая группа сотрудников правоохранительных органов.

Преступника разыскивают, говорится в сообщении.

В полиции заявили, что выясняют обстоятельства инцидента.

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