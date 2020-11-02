СМИ сообщили о возможных семи погибших при нападении в Вене

В результате нападения в Вене могли погибнуть до семи человек, сообщает Kurier. По данным издания, также в городе был слышен взрыв.

«В настоящее время поступают сообщения о семи погибших», — говорится в сообщении газеты.

Полиция призвала жителей не размещать в социальных сетях фотографии и видео, касающиеся инцидента, так как это может подвергнуть опасности службы экстренной помощи и население.

Ранее Kronen Zeitung сообщила, что стрельба произошла около синагоги в центре Вены, один полицейский получил ранение.

По данным издания, после нападения злоумышленник скрылся. Австрийская полиция проводит операцию.