Полиция проводит операцию на месте стрельбы в Вене
- Reuters
«В 1-м районе Вены проводится крупная полицейская операция», — сообщили в ведомстве.
На месте происшествия находятся офицеры полиции.
СМИ публикуют видео, предположительно, с места происшествия.
BREAKING: Active shooter at or near synagogue in Vienna, Austria; reports of casualties pic.twitter.com/GmNLJWl6i2— BNO News (@BNONews) November 2, 2020
Ранее Kronen Zeitung сообщила, что стрельба произошла около синагоги в центре Вены, один полицейский получил ранение.
По данным издания, после нападения злоумышленник скрылся.