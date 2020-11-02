Полиция проводит операцию на месте стрельбы в Вене

Австрийская полиция проводит операцию после стрельбы в Вене, в результате которой, как сообщили СМИ, один человек получил ранение.

Reuters

«В 1-м районе Вены проводится крупная полицейская операция», — сообщили в ведомстве. На месте происшествия находятся офицеры полиции. СМИ публикуют видео, предположительно, с места происшествия. BREAKING: Active shooter at or near synagogue in Vienna, Austria; reports of casualties pic.twitter.com/GmNLJWl6i2 — BNO News (@BNONews) November 2, 2020 Ранее Kronen Zeitung сообщила, что стрельба произошла около синагоги в центре Вены, один полицейский получил ранение. По данным издания, после нападения злоумышленник скрылся.