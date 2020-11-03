Курц заявил об исламистском характере теракта в Вене

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Информация об исламистском характере теракта в Вене подтвердилась, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Курц заявил об исламистском характере теракта в Вене
  • Reuters

«Подтвердилось, что вчерашнее нападение — определённо исламистский террористический акт», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что речь идёт не о конфликте между австрийцами и мигрантами, а о борьбе между цивилизацией и варварством.

Как подчеркнул Курц, Австрия будет защищать свои фундаментальные ценности, образ жизни и демократию всеми возможными способами.

Вечером 2 ноября в разных районах Вены произошла стрельба. Курц назвал атаку терактом. 

По последним данным, погибли четыре человека, около 15 получили ранения. Семь раненых находятся в критическом состоянии. Один из стрелков был ликвидирован.

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