Во Франции назвали теракт целью приезда подозреваемого в атаке в Ницце

Выходец из Туниса 1999 года рождения, подозреваемый в нападении с ножом в церкви Нотр-Дам в Ницце, приехал во Францию с целью совершения атаки, заявил в интервью газете Voix du Nord глава французского МВД Жеральд Дарманен.

«Он явно приехал убивать. Как ещё объяснить, почему он, едва прибыв, вооружился несколькими ножами», — приводит его слова Sud Ouest.

Министр добавил, что прокурор по борьбе с терроризмом должен определить, когда подозреваемый мог составить план нападения.

По его словам, мужчина в середине сентября покинул Тунис, где жил с семьёй, и прибыл в Европу. У подозреваемого есть судимость по статьям, связанным с насилием и наркотиками.

29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой.

Позднее стало известно, что в нападении подозревается выходец из Туниса, который въехал в Италию через остров Лампедуза 20 сентября, а 9 октября прибыл в Париж.

После задержания у него нашли нож, Коран и два мобильных телефона. Кроме того, в церкви были найдены ещё два ножа.