Во Франции назвали теракт целью приезда подозреваемого в атаке в Ницце
- Reuters
«Он явно приехал убивать. Как ещё объяснить, почему он, едва прибыв, вооружился несколькими ножами», — приводит его слова Sud Ouest.
Министр добавил, что прокурор по борьбе с терроризмом должен определить, когда подозреваемый мог составить план нападения.
По его словам, мужчина в середине сентября покинул Тунис, где жил с семьёй, и прибыл в Европу. У подозреваемого есть судимость по статьям, связанным с насилием и наркотиками.
29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой.
Позднее стало известно, что в нападении подозревается выходец из Туниса, который въехал в Италию через остров Лампедуза 20 сентября, а 9 октября прибыл в Париж.
После задержания у него нашли нож, Коран и два мобильных телефона. Кроме того, в церкви были найдены ещё два ножа.