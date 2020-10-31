СМИ сообщили о задержании второго человека по делу о нападении в Ницце
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По данным телеканала, задержанный является 35-летним местным жителем.
Предполагается, что он общался с нападавшим за день до атаки на базилику.
Ранее в Ницце задержали 47-летнего мужчину, который подозревается в контакте с нападавшим накануне атаки.
29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы. По словам мэра города Кристиана Эстрози, преступление совершил «радикализированный мусульманин», он был задержан.
По данным СМИ, ещё два нападения с применением ножей предотвращены в Лионе и Авиньоне.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой.