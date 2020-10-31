Число пострадавших в результате землетрясения в Турции превысило 760
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«В результате землетрясения получили ранения 763 наших гражданина. 702 из них — в Измире, 54 — в Айдыне, пять — в Манисе, два — в Балыкесире», — приводит сообщение Anadolu.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Измире увеличилось до 17.
30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к ликвидации последствий подземных толчков.
Российская туристка в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала подробности о землетрясении в Турции.