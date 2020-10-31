Число пострадавших в результате землетрясения в Турции превысило 760

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции возросло до 763, сообщили в Агентстве по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

«В результате землетрясения получили ранения 763 наших гражданина. 702 из них — в Измире, 54 — в Айдыне, пять — в Манисе, два — в Балыкесире», — приводит сообщение Anadolu.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Измире увеличилось до 17.

30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к ликвидации последствий подземных толчков.

Российская туристка в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала подробности о землетрясении в Турции.