Премьер Греции позвонил президенту Турции из-за землетрясения
- Reuters
Об этом премьер Греции сообщил на своей странице в Twitter.
«Я только что позвонил президенту Эрдогану, чтобы выразить свои соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате землетрясения, поразившего обе наши страны», — отметил он.
Вместе с этим Мицотакис добавил, что, несмотря на все разногласия, «сейчас время, когда нашим народам надо быть вместе».
30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Согласно последним данным, в результате подземных толчков погибли шесть человек и 202 пострадали.