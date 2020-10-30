Премьер Греции позвонил президенту Турции из-за землетрясения

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис позвонил президенту Турции Тайипу Эрдогану, чтобы выразить соболезнования из-за гибели людей в результате землетрясения.

Об этом премьер Греции сообщил на своей странице в Twitter.

«Я только что позвонил президенту Эрдогану, чтобы выразить свои соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате землетрясения, поразившего обе наши страны», — отметил он.

Вместе с этим Мицотакис добавил, что, несмотря на все разногласия, «сейчас время, когда нашим народам надо быть вместе».

30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Согласно последним данным, в результате подземных толчков погибли шесть человек и 202 пострадали.