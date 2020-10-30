В Турции сообщили о разрушениях в результате землетрясения
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Об этом информирует Anadolu.
İzmir'deki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken çok sayıda bina hasar gördü pic.twitter.com/faJgUqkNSm— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 30, 2020
«На данный момент мы получили информацию о шести разрушенных зданиях в районе Борнова и Байраклы в Измире. Из Ушака, Денизли, Манисы, Балыкесира, Айдына и Муглы никаких сведений о погибших не поступало», — написал глава МВД Турции Сулейман Сойлу в своём Twitter.
Как сообщает Anadolu, у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6.