В Турции сообщили о разрушениях в результате землетрясения

Короткая ссылка
В МВД Турции сообщили, что «в результате землетрясения в районах Борнова и Байраклы в городе Измир разрушено шесть жилых зданий».
В Турции сообщили о разрушениях в результате землетрясения
  • © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом информирует Anadolu.

«На данный момент мы получили информацию о шести разрушенных зданиях в районе Борнова и Байраклы в Измире. Из Ушака, Денизли, Манисы, Балыкесира, Айдына и Муглы никаких сведений о погибших не поступало», — написал глава МВД Турции Сулейман Сойлу в своём Twitter.

Как сообщает Anadolu, у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить