Число погибших из-за землетрясения в Турции увеличилось до шести
- Reuters
Об этом информирует Anadolu со ссылкой на турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
«Число погибших при землетрясении в Измире достигло шести, раненых — 202», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось о 152 пострадавших и четырёх погибших.
30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к ликвидации последствий подземных толчков.