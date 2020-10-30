Число погибших из-за землетрясения в Турции увеличилось до шести

Число погибших в результате землетрясения в Измире на западе Турции увеличилось до шести человек.

Об этом информирует Anadolu со ссылкой на турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

«Число погибших при землетрясении в Измире достигло шести, раненых — 202», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 152 пострадавших и четырёх погибших.

30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к ликвидации последствий подземных толчков.