В Турции заявили о росте числа пострадавших в результате землетрясения
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
«Число пострадавших в результате землетрясения увеличилось до 152 человек. Спасательные работы ведутся на месте 12 разрушенных домов», — уточняется в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось о четырёх погибших и 120 пострадавших.
30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к ликвидации последствий подземных толчков.