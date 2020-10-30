В Турции заявили о росте числа пострадавших в результате землетрясения

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 152 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

«Число пострадавших в результате землетрясения увеличилось до 152 человек. Спасательные работы ведутся на месте 12 разрушенных домов», — уточняется в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось о четырёх погибших и 120 пострадавших.

30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к ликвидации последствий подземных толчков.