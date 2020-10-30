Четыре человека погибли из-за землетрясения в Турции
- Reuters
Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям и бедствиям (AFAD).
AFAD: В результате землетрясения магнитудой 6.6 в провинции Измир погибли 4 человека, 120 ранены.— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) October 30, 2020
Ранее сообщалось, что у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к ликвидации последствий землетрясения в Измире.
Мэр Измира Тунч Сойер сообщил, что «в результате землетрясения пострадало до 20 жилых построек».