Четыре человека погибли из-за землетрясения в Турции

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Четыре человека погибли и по меньшей мере 120 пострадали в результате землетрясения на западе Турции.
Четыре человека погибли из-за землетрясения в Турции
  • Reuters

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям и бедствиям (AFAD).

Ранее сообщалось, что у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к ликвидации последствий землетрясения в Измире.

Мэр Измира Тунч Сойер сообщил, что «в результате землетрясения пострадало до 20 жилых построек».

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