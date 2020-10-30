Посольство России прокомментировало землетрясение в Измире

Пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что сотрудники дипмиссии «находятся на связи с местными властями, выясняют, имеются ли пострадавшие, и, если таковые есть, есть ли среди них» россияне.

«На данный момент информации о пострадавших нет, не поступало и соответствующих обращений от наших граждан в посольство», — цитирует РИА Новости Касимову.

Она также сообщила, что почётное консульство в Измире мобилизовано «для организации приёма звонков проживающих в провинции российских граждан для оказания возможной помощи».

Ранее сообщалось, что у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к работе по ликвидации последствий землетрясения в Измире.

Мэр Измира Тунч Сойер сообщил, что «в результате землетрясения пострадали до 20 жилых построек».