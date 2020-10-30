Более 700 человек пострадали в результате землетрясения в Турции

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Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции возросло до 709, погибших — до 17.
Более 700 человек пострадали в результате землетрясения в Турции
  • © REUTERS/Murad Sezer

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

«AFAD объявило, что число погибших в результате землетрясения в Измире увеличилось до 17, а число раненых — до 709», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 607 пострадавших.

30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к ликвидации последствий подземных толчков.

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