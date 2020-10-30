Более 700 человек пострадали в результате землетрясения в Турции
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Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).
«AFAD объявило, что число погибших в результате землетрясения в Измире увеличилось до 17, а число раненых — до 709», — говорится в заявлении.
AFAD, İzmir'deki depremde hayatının kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralananların sayısının 709'a yükseldiğini açıkladı.— AA Canlı (@AACanli) October 30, 2020
Ранее сообщалось о 12 погибших и 607 пострадавших.
30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к ликвидации последствий подземных толчков.