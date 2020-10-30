Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило 600

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 607.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

«AFAD объявил, что в результате землетрясения в Измире число раненых увеличилось до 607», — говорится в заявлении.

AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 607'ye yükseldiğini, 170 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı. — AA Canlı (@AACanli) October 30, 2020

Ранее сообщалось о 12 погибших и 522 пострадавших.

30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к ликвидации последствий подземных толчков.