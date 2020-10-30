Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о 438 пострадавших при землетрясении в Турции.

«При землетрясении погибли 12 наших граждан, пострадали 438. Спасатели работают на завалах 17 разрушенных зданий. Мы используем все возможности для проведения спасательных операций», — цитирует РИА Новости Эрдогана.

Ранее сообщалось о 419 пострадавших.

30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к ликвидации последствий подземных толчков.