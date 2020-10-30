Число жертв землетрясения в Турции возросло до 12

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 12, а пострадавших — до 419.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

AFAD: При землетрясении в Измире погибли 12 человек, 419 пострадали — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) October 30, 2020

Ранее сообщалось о шести погибших и 321 пострадавшем.

30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к ликвидации последствий подземных толчков.