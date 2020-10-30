Число жертв землетрясения в Турции возросло до 12
- Reuters
Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).
AFAD: При землетрясении в Измире погибли 12 человек, 419 пострадали— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) October 30, 2020
Ранее сообщалось о шести погибших и 321 пострадавшем.
30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к ликвидации последствий подземных толчков.