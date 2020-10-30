Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с землетрясением

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением в провинции Измир.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в провинции Измир. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия», — указывается в телеграмме российского лидера.

30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Согласно последним данным, в результате подземных толчков погибли шесть человек и 321 пострадал.