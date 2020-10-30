Число пострадавших из-за землетрясения в Турции возросло до 257

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 257.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

«Число раненых увеличилось до 257», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 202 пострадавших и шести погибших.

30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к ликвидации последствий подземных толчков.