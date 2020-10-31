Трамп выразил поддержку Макрону в связи с недавними атаками во Франции

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Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре выразил поддержку французскому лидеру Эммануэлю Макрону в связи с недавними террористическими атаками во Франции.
Трамп выразил поддержку Макрону в связи с недавними атаками во Франции
  • © REUTERS/Carlos Barria

«Вчера президент Дональд Трамп переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президент Трамп выразил глубочайшие соболезнования в связи с ужасающими и бессмысленными нападениями на французов», — написал в Twitter представитель Белого дома Джадд Дир.

В ходе разговора Трамп заверил Макрона, что США солидарны с Францией в борьбе с радикальным исламским экстремизмом.

«Лидеры согласились, что в мире не должно быть места подобному насилию и что наши демократические ценности всегда будут побеждать», — добавили в Белом доме.

Ранее во Франции после теракта в полицию призвали 3,5 тыс. резервистов.

29 ноября мужчина, вооружённый ножом, совершил нападение на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце, погибли три человека.

Позднее СМИ сообщили, что полиция во французском Авиньоне застрелила мужчину, который пытался напасть на полицейских с ножом.

Вечером 16 октября в пригороде Парижа молодой человек обезглавил учителя, злоумышленник был застрелен полицией. Макрон назвал убийство террористической атакой.

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