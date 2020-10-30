Во Франции после теракта в полицию призвали 3,5 тысячи резервистов

Власти Франции призвали 3,5 тыс. резервистов на службу в полицию после теракта в Ницце. Об этом сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен по итогам заседания Совета обороны.

Как передаёт BFMTV, по словам министра, с понедельника, 2 ноября, в распоряжение префектов призываются 3,5 тыс. жандармов-резервистов.

Кроме того, для обеспечения порядка привлекаются дополнительно мобильные полицейские и жандармские подразделения в составе ещё 3,5 тыс. человек.

Ранее французские власти дали распоряжение посольствам в других странах усилить меры безопасности.

29 ноября мужчина, вооружённый ножом, совершил нападение на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце, погибли три человека.