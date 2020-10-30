Власти Франции дали распоряжение посольствам усилить меры безопасности

Французские власти дали распоряжение посольствам республики в других странах усилить меры безопасности. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам Совета обороны.

Он отметил, что «угроза также сильна за рубежом» и «от виртуальной ненависти всё быстро переходит к реальному насилию».

По его словам, решено принять все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность сограждан.

«Инструкции были даны нашим послам с тем, чтобы усилить безопасность», — сказал министр.

Ранее посольство Франции обратилось к российским властям с просьбой усилить защиту всех представительств страны.

Накануне мужчина, вооружённый ножом, совершил нападение на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце, в результате которого погибли три человека. Также сообщалось, что в саудовском городе Джидда мужчина атаковал охранника консульства Франции.