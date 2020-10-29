Заявление России по делу ЮКОСа рассмотрят в Нидерландах 30 октября

Слушания в Верховном суде Нидерландов по заявлению России о приостановке исполнения решений по искам бывших акционеров ЮКОСа пройдут в пятницу, 30 октября. Об этом заявил уполномоченный России при ЕСПЧ — замглавы Минюста Михаил Гальперин.

© РИА Новости / Владимир Вяткин