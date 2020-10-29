Заявление России по делу ЮКОСа рассмотрят в Нидерландах 30 октября
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«30 октября состоятся слушания в Верховном суде Нидерландов по заявлению Российской Федерации о приостановлении исполнения решений арбитража, вынесенных по искам бывших акционеров ЮКОСа», — приводит РИА Новости его слова.
В июне Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
В мае Россия обжаловала решение о выплате $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа.
В феврале суд Гааги отменил решение окружного суда, который, в свою очередь, отменил постановление взыскать с России деньги по делу ЮКОСа.