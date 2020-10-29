США профинансируют «укрепление связей» со Словакией

Госдепартамент США намерен выделить до $400 тыс. на «укрепление социальных и культурных связей» со Словакией. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

«Отдел по связям с общественностью посольства Соединённых Штатов в Братиславе рассмотрит предложения по проектам укрепления социальных и культурных связей между США и Словакией с помощью программ, которые подчёркивают общие ценности и способствуют двустороннему сотрудничеству», — говорится в описании тендера.

Работа в рамках инициативы будет идти по ряду приоритетных направлений.

Такими в Госдепе считают в том числе «поддержку трансатлантической ориентации Словакии» путём «борьбы с гибридными угрозами» (включая дезинформацию и киберугрозы), укрепление позиций независимых СМИ, оказание помощи в «развитии критического мышления».

Также американская сторона заинтересована в содействии «экономическому процветанию и энергетической безопасности» Словакии «за счёт партнёрства с США».

Подать заявку на участие в конкурсе могут некоммерческие организации, в том числе организации гражданского общества и аналитические центры, а также физические лица, образовательные и культурные учреждения.

Как уточняется в документе, срок реализации инициативы не должен превышать двух лет. На её исполнение предполагается выделить $400 тыс.

В июле сообщалось о намерении Госдепа выделить до $100 тыс. на программу по обучению словацких и чешских чиновников, а также лидеров групп гражданского общества методам борьбы с экстремизмом на расовой почве.