США обучат словацких чиновников борьбе с экстремизмом на расовой почве

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Ксения Калинкина
Госдеп США планирует выделить до $100 тыс. на реализацию программы по обучению словацких и чешских чиновников, а также лидеров групп гражданского общества методам борьбы с экстремизмом на расовой почве. С описанием гранта ознакомился RT.
США обучат словацких чиновников борьбе с экстремизмом на расовой почве
  • РИА Новости

Как уточняется в документе, посольство Соединённых Штатов в Братиславе объявило о намерении выделить средства на программу «по подготовке и обучению чиновников и лидеров объединений гражданского общества в Словацкой Республике и Чешской Республике в области передовых практик предотвращения и борьбы с насильственным экстремизмом на расовой/этнической почве».

Целью американской программы является повышение осведомлённости слушателей о «распространении экстремистами идеологий ненавистничества и нетерпимости», в том числе посредством «иностранной пропаганды».

Кроме того, инициатива предполагает, что в результате проведённой работы её участники будут активнее обмениваться полученным опытом с иностранными коллегами.

В список обязанностей кандидата, прошедшего конкурсный отбор, войдёт в том числе организация дискуссий и семинаров с участием спикеров из США и Европы, а также разработка рекомендаций для участников программы по рассматриваемой тематике.

Подать заявку на участие в конкурсе могут НКО, учреждённые в Словакии, в том числе аналитические центры, НПО и организации гражданского общества.

Ранее Госдеп анонсировал приём заявок на получение грантов для организации обучения «лидеров мнений» в сфере цифровых медиа на Украине.

В список задач потенциальных партнёров должны были войти подготовка и проведение серии обучающих мероприятий для заранее отобранных граждан, чтобы те могли успешно противостоять «российской дезинформации».

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