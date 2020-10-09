В Госдепе обнародовали данные о работе посольства США в Чехии

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Юлия Гуреева
Генеральный инспекторат Госдепартамента опубликовал отчёт о работе посольства США в Праге. С данными ведомства ознакомился RT.
В Госдепе обнародовали данные о работе посольства США в Чехии
  • AFP

Так, согласно отчёту, среди прочих мероприятий диппредставительство запрашивало финансирование в рамках проекта «Фонд противодействия российскому влиянию».

«В 2019 бюджетном году посольству были одобрены запрашиваемые ресурсы в рамках проекта «Фонд противодействия российскому влиянию», также оно израсходовало гранты от Центра глобального взаимодействия на сумму $314,7 тыс.», — говорится в отчёте.

Как поясняют в инспекторате, фонд призван помочь отдельным странам защитить их важнейшие объекты инфраструктуры и выборные механизмы от кибератак.

Помимо этого, в 2018 бюджетном году посольство израсходовало $1,4 млн в рамках двусторонней программы международного финансирования военного образования и подготовки, направленного на программы в военных учебных заведениях США. 

Описывая внешнеполитические достижения посольства в Праге, в инспекторате обращают внимание на закупку чешскими властями американских вертолётов, которые заменили советские и российские.

«Управление генерального инспектора установило, что в 2019 году посольство достигло определённых успехов в реализации внешней политики. Наиболее выдающийся из них — это закупка чешским правительством американских вертолётов и сопутствующих материалов на $646 млн для замены устаревающего советского и российского оборудования», — сообщается в документе.

В ведомстве также подчеркнули, что эта сделка является крупнейшей закупкой военной техники в истории Чехии. Над её реализацией посольство работало пять лет.

Продажа военного оборудования способствовала укреплению торговых отношений между странами. С 2016 по 2018 год объёмы торговли увеличились на 25%, указывается в отчёте. 

Кроме того, диппредставительство обращалось к чешским официальным лицам по вопросу расширения возможностей для американских компаний по участию в планируемой покупке Прагой ядерного энергетического реактора.

В августе госсекретарь США Майк Помпео выступил в сенате Чехии с заявлением о том, что Россия якобы пытается «подорвать» демократию и безопасность республики, используя кибератаки и дезинформацию.

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