Помпео заявил о попытках России «подорвать» демократию в Чехии

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в чешском сенате, заявил, что Россия якобы пытается «подорвать» демократию и безопасность Чехии с помощью дезинформационной кампании и кибератак.

Трансляция его выступления велась в Twitter Госдепартамента США.

«Мы видим, что авторитаризм не умер в 1989-м или 1991 году... Я верю, что друзья США в Чехии это тоже понимают», — сказал Помпео.

Он отметил, что опыт Чехии показывает, с какими угрозами сталкиваются другие государства.

«Россия продолжает попытки подорвать вашу демократию и вашу безопасность через кампании по дезинформации и кибератаки, даже пытается переписать вашу историю», — заявил госсекретарь США.

Он также заверил в неизменной поддержке США «свободы и демократии во всём мире».

В начале июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата в связи с появлением в чешских СМИ публикации о якобы перевозке в республику ядовитого вещества рицина.

Россия приняла ответные меры.