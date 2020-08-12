Помпео заявил о попытках России «подорвать» демократию в Чехии
- Reuters
Трансляция его выступления велась в Twitter Госдепартамента США.
«Мы видим, что авторитаризм не умер в 1989-м или 1991 году... Я верю, что друзья США в Чехии это тоже понимают», — сказал Помпео.
Он отметил, что опыт Чехии показывает, с какими угрозами сталкиваются другие государства.
«Россия продолжает попытки подорвать вашу демократию и вашу безопасность через кампании по дезинформации и кибератаки, даже пытается переписать вашу историю», — заявил госсекретарь США.
Он также заверил в неизменной поддержке США «свободы и демократии во всём мире».
В начале июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата в связи с появлением в чешских СМИ публикации о якобы перевозке в республику ядовитого вещества рицина.
Россия приняла ответные меры.