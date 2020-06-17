Двое высланных Москвой чешских граждан покинули Россию
- © Евгения Новоженина
- РИА Новости
«Двое высланных (граждан Чехии) покинули территорию России и продолжают путь в Чехию», — заявила она.
Отмечается, что из-за приостановки авиасообщения между Россией и Чехией высланные чешские граждане едут на родину на автомобиле.
Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что двое сотрудников чешского посольства в Москве объявлены персонами нон грата.
Такое решение стало ответом на высылку двух российских дипломатов из Праги в начале июня.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что Москва настроена на налаживание отношений с Прагой, но не будет терпима к недружественным проявлениям.