Двое высланных Москвой чешских граждан покинули Россию

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Двое граждан Чехии, которых российская сторона объявила персонами нон грата в ответ на высылку двух россиян из Праги, покинули территорию России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИД Чехии Зузану Штихову.
Двое высланных Москвой чешских граждан покинули Россию
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«Двое высланных (граждан Чехии) покинули территорию России и продолжают путь в Чехию», — заявила она.

Отмечается, что из-за приостановки авиасообщения между Россией и Чехией высланные чешские граждане едут на родину на автомобиле.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что двое сотрудников чешского посольства в Москве объявлены персонами нон грата.

Такое решение стало ответом на высылку двух российских дипломатов из Праги в начале июня. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что Москва настроена на налаживание отношений с Прагой, но не будет терпима к недружественным проявлениям.

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