Двое высланных Москвой чешских граждан покинули Россию

Двое граждан Чехии, которых российская сторона объявила персонами нон грата в ответ на высылку двух россиян из Праги, покинули территорию России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИД Чехии Зузану Штихову.

«Двое высланных (граждан Чехии) покинули территорию России и продолжают путь в Чехию», — заявила она.

Отмечается, что из-за приостановки авиасообщения между Россией и Чехией высланные чешские граждане едут на родину на автомобиле.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что двое сотрудников чешского посольства в Москве объявлены персонами нон грата.

Такое решение стало ответом на высылку двух российских дипломатов из Праги в начале июня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что Москва настроена на налаживание отношений с Прагой, но не будет терпима к недружественным проявлениям.