The Guardian назвала версию западных спецслужб о произошедшем с Навальным

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Западные спецслужбы (Великобритания, Германия и Франция) считают, что за произошедшим с Алексеем Навальным может стоять ФСБ. Об этом пишет газета The Guardian, ссылаясь на источники в силовых структурах.
The Guardian назвала версию западных спецслужб о произошедшем с Навальным
  • РИА Новости

Как пишет издание, западные спецслужбы частным образом считают, что Навальный «был отравлен» ФСБ, в частности Службой по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ведомства.

Однако, как подчёркивает The Guardian, проверить достоверность этих предположений трудно.

При этом, как сообщает издание, они предполагают, что Навального не хотели «убивать», а хотели направить ему «недвусмысленное предупреждение», заставив покинуть страну, и «вещество» якобы было выбрано не случайно.

В статье утверждается, что именно из-за этих подозрений Еврокомиссия решила ввести санкции против главы ФСБ Александра Бортникова.

The Guardian не упоминает, что Россия уничтожила все запасы таких веществ под контролем ОЗХО.

15 октября Британия и ЕС ввели санкции в связи с инцидентом с Навальным. Под них подпали шесть официальных лиц России, в том числе Бортников и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Кроме того, в список был включён Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

В Кремле назвали такое решение сознательным недружественным шагом, которым ЕС «нанёс вред отношениям» с Россией. 

В Берлине заявили, что попавшие в санкционный список лица и организацию можно рассматривать как ответственных за произошедшее. 

Как подчеркнули в МИД России, такие шаги «не останутся без должной реакции».

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву. Позднее его перевезли самолётом в Германию.

2 сентября в правительстве Германии заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». 

Глава МИД России Сергей Лавров назвал абсурдными призывы расследовать ситуацию с Навальным в условиях, когда Москве не предоставляют каких-либо данных и не отвечают на российские запросы по этому делу.

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