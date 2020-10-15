Маас объяснил внесение россиян в список санкций ЕС по Навальному

Попавшие в санкционный список из-за ситуации с Алексеем Навальным лица и организацию можно рассматривать как ответственных за произошедшее. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау.

«Наши меры нацелены на отдельных лиц и учреждение, которые могут рассматриваться в качестве ответственных за это преступление», — цитирует ТАСС Мааса.

По его словам, данный шаг является сильным сигналом сплочённости Москве со стороны европейцев.

Глава МИД ФРГ также поблагодарил польского коллегу за поддержку в данном вопросе.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что Россия применит зеркальные меры в ответ на санкции Евросоюза против высокопоставленных российских госслужащих в связи с делом Алексея Навального.