Маас объяснил внесение россиян в список санкций ЕС по Навальному
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«Наши меры нацелены на отдельных лиц и учреждение, которые могут рассматриваться в качестве ответственных за это преступление», — цитирует ТАСС Мааса.
По его словам, данный шаг является сильным сигналом сплочённости Москве со стороны европейцев.
Глава МИД ФРГ также поблагодарил польского коллегу за поддержку в данном вопросе.
Ранее глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что Россия применит зеркальные меры в ответ на санкции Евросоюза против высокопоставленных российских госслужащих в связи с делом Алексея Навального.