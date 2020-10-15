В Совфеде обещают зеркальный ответ на санкции ЕС по делу Навального
- РИА Новости
«В подобных случаях, когда вводятся персональные санкции, следует зеркальный ответ», — цитирует РИА Новости Климова.
Уточняется, что россияне, упомянутые в санкционном списке ЕС, не имеют никакого отношения к делу Навального.
Сенатор отметил, что МИД «уже работает над ответом по санкционному списку ЕС».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что введение ЕС санкций в отношении российских граждан в связи с инцидентом с Алексеем Навальным является сознательным недружественным шагом.