В Совфеде обещают зеркальный ответ на санкции ЕС по делу Навального

Россия применит зеркальные меры в ответ на санкции Евросоюза против высокопоставленных российских госслужащих в связи с делом Алексея Навального. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

РИА Новости

«В подобных случаях, когда вводятся персональные санкции, следует зеркальный ответ», — цитирует РИА Новости Климова. Уточняется, что россияне, упомянутые в санкционном списке ЕС, не имеют никакого отношения к делу Навального. Сенатор отметил, что МИД «уже работает над ответом по санкционному списку ЕС». Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что введение ЕС санкций в отношении российских граждан в связи с инцидентом с Алексеем Навальным является сознательным недружественным шагом.