В Совфеде обещают зеркальный ответ на санкции ЕС по делу Навального

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Россия применит зеркальные меры в ответ на санкции Евросоюза против высокопоставленных российских госслужащих в связи с делом Алексея Навального. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.
В Совфеде обещают зеркальный ответ на санкции ЕС по делу Навального
  • РИА Новости

«В подобных случаях, когда вводятся персональные санкции, следует зеркальный ответ», — цитирует РИА Новости Климова.

Уточняется, что россияне, упомянутые в санкционном списке ЕС, не имеют никакого отношения к делу Навального.

Сенатор отметил, что МИД «уже работает над ответом по санкционному списку ЕС».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что введение ЕС санкций в отношении российских граждан в связи с инцидентом с Алексеем Навальным является сознательным недружественным шагом.

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