Полянский призвал Запад не передёргивать факты в ситуации с Навальным
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«Мы призываем западные страны прекратить передёргивать факты, выдвигать беспочвенные обвинения в адрес добросовестных государств—участников КЗХО и заниматься махинациями с целью продвижения собственных геополитических интересов», — приводит его слова пресс-службы постоянного представительства России при ООН.
Полянский подчеркнул, что в ситуации вокруг Навального имеют место «голословные обвинения в духе «кто ещё, если не Россия, мог это сделать».
«А доказательств как не было, так и нет — они, дескать, засекречены. Взаимодействовать с Россией при этом страны Запада наотрез отказываются. Наши неоднократные запросы о сотрудничестве и правовой помощи попросту игнорируются», — напомнил запостпреда России.
Он также отметил, что «даже ОЗХО не смогла точно определить химическую природу обнаруженных в биоматериалах Алексея Навального ингибиторов холинэстеразы».
«Я хочу ещё раз подчеркнуть нашим немецким друзьям, что те доказательства, которые они публикуют в СМИ и не показывают нам, по Навальному крайне неубедительны. Мы не можем открывать уголовное дело без доказательств в России», — добавил Полянский.
В конце сентября президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Генассамблее ООН, призвал Россию пролить свет на ситуацию с Навальным.
В МИД России, в свою очередь, назвали боевое отравляющее вещество «Новичок» западным брендом.
6 октября ОЗХО заявила, что её эксперты подтвердили наличие в образцах мочи и крови Навального отравляющих веществ. Согласно докладу, в его организме нашли вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещённых химикатов.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал абсурдными призывы расследовать ситуацию, произошедшую с Навальным, в условиях, когда Москве не предоставляют каких-либо данных и не отвечают на российские запросы по этому делу.