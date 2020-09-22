Макрон на ГА ООН призвал Россию пролить свет на ситуацию с Навальным

Париж призывает Москву прояснить ситуацию с Алексеем Навальным, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Генассамблее ООН.

Как передаёт ТАСС, французский лидер призвал «полностью пролить свет на попытку убийства с применением нервно-паралитического вещества «Новичок».

По его словам, «нужно внести ясность быстро и безукоризненно» и «сделать так, чтобы соблюдались «красные линии».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о сложностях в расследовании.

Он отметил, что «многие улики были увезены», а также указал на проблемы в получении информации от коллег, прежде всего из Германии.

14 сентября Генеральная прокуратура России передала в компетентные органы юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой по факту госпитализации Навального.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву. Позднее его перевезли самолётом в Германию.