Макрон на ГА ООН призвал Россию пролить свет на ситуацию с Навальным
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Как передаёт ТАСС, французский лидер призвал «полностью пролить свет на попытку убийства с применением нервно-паралитического вещества «Новичок».
По его словам, «нужно внести ясность быстро и безукоризненно» и «сделать так, чтобы соблюдались «красные линии».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о сложностях в расследовании.
Он отметил, что «многие улики были увезены», а также указал на проблемы в получении информации от коллег, прежде всего из Германии.
14 сентября Генеральная прокуратура России передала в компетентные органы юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой по факту госпитализации Навального.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву. Позднее его перевезли самолётом в Германию.