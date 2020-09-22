В Кремле заявили о сложностях в расследовании ситуации с Навальным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о сложностях в расследовании ситуации с Алексеем Навальным.
В Кремле заявили о сложностях в расследовании ситуации с Навальным
  • РИА Новости

«Вы видите, что они испытывают определённые проблемы, потому что многие улики, к сожалению, были увезены. Здесь надо понять: это сознательно пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит», — сказал Песков.

Он также добавил, что есть «проблемы в получении информации от наших визави, прежде всего из ФРГ».

«Поэтому есть определённые проблемы с получением данных. Они, безусловно, затрудняют все следственные действия», — сказал Песков.

Ранее представитель МИД ФРГ Мария Адебар прокомментировала ситуацию со вторым запросом российской стороны о правовой помощи по инциденту с Алексеем Навальным.

Как она заявила на брифинге в Берлине, запрос обрабатывается.

14 сентября Генеральная прокуратура России передала в компетентные органы юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой по факту госпитализации Навального.

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