Латвия и Литва на ГА ООН призвали расследовать инцидент с Навальным

Президенты Латвии и Литвы Эгилс Левитс и Гитанас Науседа в ходе выступления на Генассамблее ООН призвали провести независимое международное расследование инцидента с Алексеем Навальным.

«Лица, причастные к этому, должны понести ответственность», — приводит слова президента Латвии ТАСС.

Лидер Литвы, в свою очередь, подчеркнул, что необходимо «найти и наказать виновных» для «сохранения международного порядка».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на ГА ООН призвал Россию пролить свет на ситуацию с Навальным.

Российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что для полноценного расследования инцидента с Навальным необходимы кооперация с германской стороной и получение анализов россиянина.

18 сентября Генпрокуратура России направила запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным в компетентные органы Франции и Швеции, а также передала дополнительный запрос в органы юстиции ФРГ с просьбой предоставить дополнительные объяснения лечащих врачей, информацию и копии документов, касающихся лечения и обследования.