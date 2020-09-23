Латвия и Литва на ГА ООН призвали расследовать инцидент с Навальным
«Лица, причастные к этому, должны понести ответственность», — приводит слова президента Латвии ТАСС.
Лидер Литвы, в свою очередь, подчеркнул, что необходимо «найти и наказать виновных» для «сохранения международного порядка».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на ГА ООН призвал Россию пролить свет на ситуацию с Навальным.
Российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что для полноценного расследования инцидента с Навальным необходимы кооперация с германской стороной и получение анализов россиянина.
18 сентября Генпрокуратура России направила запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным в компетентные органы Франции и Швеции, а также передала дополнительный запрос в органы юстиции ФРГ с просьбой предоставить дополнительные объяснения лечащих врачей, информацию и копии документов, касающихся лечения и обследования.