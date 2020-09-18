Генпрокуратура направила запросы во Францию и Швецию по Навальному

Короткая ссылка
Генпрокуратура России направила запросы о правовой помощи в компетентные органы Франции и Швеции по ситуации с Алексеем Навальным, сообщает пресс-служба ведомства.
Генпрокуратура направила запросы во Францию и Швецию по Навальному
  • РИА Новости

«На основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительных протоколов к ней 18 сентября 2020 года в компетентные органы Французской Республики и Королевства Швеция переданы соответствующие запросы о правовой помощи», — говорится в сообщении.

Как отмечается, запрошена информация о проведении на территории этих стран токсикологических исследований биоматериалов, а также об опросе иностранных экспертов.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Германия и ОЗХО отказываются отвечать на официальные запросы Москвы по ситуации вокруг Навального.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить