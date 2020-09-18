Генпрокуратура направила запросы во Францию и Швецию по Навальному

Генпрокуратура России направила запросы о правовой помощи в компетентные органы Франции и Швеции по ситуации с Алексеем Навальным, сообщает пресс-служба ведомства.

«На основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительных протоколов к ней 18 сентября 2020 года в компетентные органы Французской Республики и Королевства Швеция переданы соответствующие запросы о правовой помощи», — говорится в сообщении.

Как отмечается, запрошена информация о проведении на территории этих стран токсикологических исследований биоматериалов, а также об опросе иностранных экспертов.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Германия и ОЗХО отказываются отвечать на официальные запросы Москвы по ситуации вокруг Навального.