Лавров заявил об отказе ФРГ и ОЗХО отвечать на запросы по Навальному

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Германия и ОЗХО отказываются отвечать на официальные запросы России по ситуации вокруг Алексея Навального.
Лавров заявил об отказе ФРГ и ОЗХО отвечать на запросы по Навальному
  • РИА Новости

По его словам, Россию «хотят наказывать и за то, что происходит в Белоруссии, и за инцидент с Навальным», но при этом категорически отказываются выполнять обязательства по Европейской конвенции об оказании правовой помощи и отвечать на официальные запросы Генеральной прокуратуры России.

Лавров отметил, что это происходит под абсолютно надуманными предлогами.

«Германия говорит, что ничего не может нам сказать, дескать, идите в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Мы туда ходили несколько раз. Там говорят: идите в Берлин», — сказал он.

Лавров отметил, что западные страны реагируют на правовые подходы России в стиле идиоматического выражения «Иван кивает на Петра, а Пётр кивает на Ивана».

«Громогласно заявляют, что факт отравления установлен, кроме России этого сделать не мог никто, признавайтесь. Всё это уже было со Скрипалями», — сказал министр.

Ранее Лавров призвал главу МИД ФРГ Хайко Мааса отказаться от политизации ситуации с Навальным.

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