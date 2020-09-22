Франция получила запрос от России по ситуации с Навальным

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Франция получила запрос от России по ситуации с Алексеем Навальным, заявил представитель французского МИД.
Франция получила запрос от России по ситуации с Навальным
  • © REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media

«Мы получили запрос от России. Он находится на рассмотрении», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что приоритетной задачей остаётся то, чтобы Москва «пролила свет» на обстоятельства инцидента.

Ранее российская Генпрокуратура направила запросы о правовой помощи в компетентные органы Франции и Швеции по ситуации с Навальным.

Также ведомство передало дополнительный запрос в органы юстиции ФРГ.

Как указывали в пресс-службе, в нём содержится просьба предоставить дополнительные объяснения лечащих врачей, информацию и копии документов, касающихся лечения и обследования.

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