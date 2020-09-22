Франция получила запрос от России по ситуации с Навальным
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«Мы получили запрос от России. Он находится на рассмотрении», — приводит его слова РИА Новости.
Он отметил, что приоритетной задачей остаётся то, чтобы Москва «пролила свет» на обстоятельства инцидента.
Ранее российская Генпрокуратура направила запросы о правовой помощи в компетентные органы Франции и Швеции по ситуации с Навальным.
Также ведомство передало дополнительный запрос в органы юстиции ФРГ.
Как указывали в пресс-службе, в нём содержится просьба предоставить дополнительные объяснения лечащих врачей, информацию и копии документов, касающихся лечения и обследования.