Франция получила запрос от России по ситуации с Навальным

Франция получила запрос от России по ситуации с Алексеем Навальным, заявил представитель французского МИД.

«Мы получили запрос от России. Он находится на рассмотрении», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что приоритетной задачей остаётся то, чтобы Москва «пролила свет» на обстоятельства инцидента.

Ранее российская Генпрокуратура направила запросы о правовой помощи в компетентные органы Франции и Швеции по ситуации с Навальным.

Также ведомство передало дополнительный запрос в органы юстиции ФРГ.

Как указывали в пресс-службе, в нём содержится просьба предоставить дополнительные объяснения лечащих врачей, информацию и копии документов, касающихся лечения и обследования.