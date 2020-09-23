Посол в ФРГ заявил о необходимости кооперации в ситуации с Навальным

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Российский посол в Германии Сергей Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung заявил, что для полноценного расследования инцидента с Алексеем Навальным необходимы кооперация с германской стороной и получение анализов россиянина.
Посол в ФРГ заявил о необходимости кооперации в ситуации с Навальным
  • Reuters
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«Нам необходима поддержка со стороны Германии, поскольку без конкретных доказательств, о которых много говорится, но мало предоставляется, мы в настоящее время немногое можем сделать… Готовности к кооперации с германской стороны нам пока недостаёт», — цитирует его Sächsische Zeitung.

Нечаев также подчеркнул, что Россия не приемлет ультиматумы и угрозы санкциями в связи с данной ситуацией.

«Я сожалею об искусственно разжигаемой в этом контексте антироссийской истерии», — добавил он.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что одной из главных мишеней кампании Запада по ситуации с Алексеем Навальным является «Северный поток — 2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил о сложностях в расследовании ситуации с Навальным.

14 сентября Генеральная прокуратура России передала в компетентные органы юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой по факту госпитализации Навального.

В МИД ФРГ заявили, что запрос обрабатывается.

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