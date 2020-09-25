Горбачёв оценил политику Трампа в сфере ядерного разоружения

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Экс-президент СССР Михаил Горбачёв в интервью газете Asahi прокомментировал политику американского президента Дональда Трампа в сфере ядерного разоружения.
Горбачёв оценил политику Трампа в сфере ядерного разоружения
  • Reuters

«Администрация Трампа, выступающая за разрыв всех рамок ядерного разоружения, ведёт мир к стратегическому хаосу и неопределённому будущему», — отметил он.

По мнению Горбачёва, в условиях возрастающих рисков и появления новых военных технологий и вооружения необходимо прикладывать больше усилий, «чтобы твёрдо поставить ядерное разоружение в международную повестку дня».

«Это проблема, которую Россия как ядерная держава должна решить в срочном порядке», — подчеркнул экс-президент СССР.

По его словам, в современном мире политика конкуренции и баланса на грани военного конфликта должны уступить место сотрудничеству в экономической и гуманитарной областях.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риски ядерного противостояния в последнее время возросли, и ситуация в сфере безопасности деградирует.

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что России было предложено подготовить меморандум по вооружениям, который не требует ратификации, а в дальнейшем приведёт к рамочной концепции и полноценному многостороннему договору.

По словам Биллингсли, будущий договор должен стать многосторонним и предполагать участие Китая.

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал предлагаемую США сделку по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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