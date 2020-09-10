Меркель назвала ситуацию с Навальным серьёзной проблемой для Европы

Ситуация вокруг Алексея Навального является достаточно серьёзной проблемой для Европы. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе дискуссии, посвящённой 30-й годовщине объединения ФРГ.

«У Европы сегодня другие проблемы, но и они достаточно серьёзные», — цитирует ТАСС Меркель.

Она отметила, что Европейский союз «в эти дни занимают как состояние здоровья Навального, так и, например, ситуация вокруг лагеря мигрантов Мориа».

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». Меркель назвала Навального жертвой отравления.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, германская сторона не отвечает на запросы российской по ситуации вокруг Навального, при этом в Берлине требуют расследования, что напоминает реакцию западных стран на инцидент в Солсбери и на крушение Boeing рейса MH17.

Министр подчёркивал, что у Москвы накопилось много вопросов к Берлину в связи с неподобающим отношением к запросам из-за ситуации вокруг Навального.

Кроме того, послу Германии в России Гезу Андреасу фон Гейру был заявлен решительный протест.