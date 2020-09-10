Лавров оценил реакцию Германии по ситуации с Навальным

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ФРГ не отвечает на запросы российской стороны по ситуации вокруг госпитализации Алексея Навального, при этом в Берлине требуют расследования, что напоминает реакцию западных стран на инцидент в Солсбери и на крушение Boeing рейса MH17.

По словам Лаврова, официальный представитель Германии заявил, что запрос Генпрокуратуры России передан в органы независимой юстиции и «поэтому германское правительство уже здесь ничего сделать не может». При этом в Берлине параллельно требуют от России провести расследование.

Глава МИД России отметил, что это напоминает прецеденты, созданные западными коллегами после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, «когда всё было засекречено», и повторяет историю с трагедией малазийского Boeing в 2014 году над Украиной, когда Нидерланды обвиняли Россию в том, что она отказывается сотрудничать, в ответ на многократные усилия российских официальных структур по предоставлению имевшейся информации и несмотря на многократные предложения России провести разбор всех без исключения фактов.

«Если сейчас такая же логика возобладает у наших западных коллег, прежде всего у германских, у американских тоже, то это лишь подтвердит, что они ставят себя выше закона», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Лавров назвал неподобающим отношение Берлина к запросам по Навальному.