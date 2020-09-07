Один из создателей «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы

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Выход Алексея Навального из комы свидетельствует о том, что против него не применяли «Новичок». Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил учёный Леонид Ринк, принимавший участие в разработке боевого вещества.
Один из создателей «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы
  • Reuters

«Я исключаю его отравление, потому что симптоматики нет. Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз (сужение зрачка. — RT) был бы всё равно», — сказал он.

По его словам, здесь таких симптомов не было. Как рассказал специалист, «Новичок» разрабатывали для замены на поле боя ядерного оружия, он имеет 100%-ную летальность.

«Значит, это не «Новичок», — пояснил Ринк.

Ранее в клинике «Шарите», где находится Навальный, сообщил об улучшении состояния его здоровья.

Кроме того, там рассказали, что специалисты вывели Навального из искусственной комы

2 сентября в ФРГ заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». 

В Кремле отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.

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